A2A S.p.A. est une Entreprise de Vie active dans les secteurs permettant la transition énergétique et l'économie circulaire. En ce qui concerne la transition énergétique, A2A S.p.A. est active dans la chaîne de valeur de l'électricité et de la chaleur (production, distribution et vente), du gaz (achat et vente). En particulier, la capacité de production de 9,5 GW au niveau du groupe comprend des centrales thermoélectriques pour 6,6 GW - avec un mix de production performant, de l'hydroélectrique pour environ 2,0 GW, du photovoltaïque et de l'éolien pour environ 0,6 GW, des condenseurs synchrone pour 0,5 GW. Le nombre de clients au détail est d'environ 1,5 million dans le segment de l'électricité et de 1,6 million dans le segment du gaz. En outre, le groupe opère dans la distribution d'électricité et de gaz (RAB totale égale à 2,3 MdsEUR). A2A S.p.A. est également active dans les secteurs de l'éclairage public et de l'efficacité énergétique, ainsi que dans les services de ville intelligente et de mobilité électrique. Au cours de la période 2021-2030, A2A S.p.A. prévoit des investissements d'environ 11 MdsEUR dans la transition énergétique, en augmentant sa capacité de production renouvelable à 5 GW en 2030, en réduisant d'environ 30% le facteur d'émission de son portefeuille d'installations, en augmentant sa clientèle et en facilitant l'électrification de la consommation d'énergie. En ce qui concerne l'économie circulaire, A2A S.p.A. est actif dans la récupération de matériaux et la valorisation énergétique des déchets, avec 3,4 millions de tonnes de déchets éliminés, produisant 2,1 TWh et 1,5 TWh de chaleur distribuée dans le réseau de chauffage urbain. A2A opère également dans le cycle intégré de l'eau (75 Mcm d'eau distribuée). Au cours de la période 2021-2030, A2A a pour objectif d'investir environ 5 MdsEUR dans l'économie circulaire, de traiter et de transformer 7,0 Mt de déchets en 2030 et de réduire les pertes d'eau.