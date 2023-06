A2A, résolution cadre pour l'émission d'obligations

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'A2A Spa a adopté jeudi une résolution-cadre autorisant l'émission, d'ici le 30 avril 2026, d'une ou plusieurs obligations non subordonnées, non garanties et non convertibles pour un montant total maximum de 1,65 milliard d'euros, dans le cadre de son programme EMTN - mis en place en 2012 - dont le montant total maximum sera porté de 6 milliards d'euros à 7 milliards d'euros.

Le programme prévoit également la possibilité d'émettre des obligations vertes et liées au développement durable.

En outre, le conseil d'administration a mandaté le président et le directeur général, séparément, pour mettre en œuvre la résolution du conseil d'administration, en tenant compte des conditions du marché, comme indiqué dans la note publiée par la société.

"Les émissions d'obligations seront utilisées, entre autres, pour financer et/ou refinancer les investissements du groupe et/ou pour maintenir des niveaux de liquidité adéquats, ainsi que pour une ou plusieurs opérations de gestion du passif. La décision fait partie de la stratégie financière du groupe A2A qui vise également à assurer une gestion efficace des profils de remboursement du groupe, à allonger la durée de vie moyenne de la dette et à soutenir les notations de crédit", conclut la note.

Jeudi, A2A a clôturé en hausse de 0,5 pour cent à 1,66 euros par action.

