Les Européens se ressaisissent ; Terna est en tête du Mib

(Alliance News) - La Piazza Affari et les autres bourses européennes se sont orientées à la hausse à la mi-journée lundi, les valeurs bancaires se redressant après une ouverture mise sous pression par l'annonce hier de l'acquisition de Credit Suisse Group par UBS Group.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 0,6 pour cent à 25 634,52.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap est dans le vert de 0,6 pour cent à 41 822,93, le Small-Cap est en baisse de 0,2 pour cent à 28 353,57 tandis que l'Italy Growth est dans le rouge de 0,3 pour cent à 9 156,45.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,4 pour cent, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Par ailleurs, la zone euro a enregistré un déficit commercial de 30,6 milliards d'euros en janvier, en hausse par rapport au déficit de 8,8 milliards d'euros enregistré en décembre et par rapport à un déficit de 30,2 milliards d'euros en janvier 2022, selon les données publiées lundi par Eurostat.

Les échanges intra-zone euro ont augmenté à 223,8 milliards d'euros en janvier, soit une hausse de près de 12% par rapport à janvier 2022.

Sur la liste principale de Piazza Affari, c'est Terna qui s'en sort le mieux, avec une hausse de 3,6 %. La société a rapporté lundi que la demande d'électricité en Italie a totalisé 25,1 milliards d'euros de kWh en février, en baisse de 2,2 % par rapport au même mois en 2022.

Les autres services publics, le gaz et l'énergie, se sont également bien comportés, A2A suivant dans le vert de 3,3 %, Snam et Italgas en hausse de 3,0 % et 2,5 % respectivement. Hera s'est également bien comportée, progressant de 2,2%, et Enel, dans le vert de 1,9%.

Les banques se sont améliorées, avec BPER Banca en baisse de 1,9 %. UniCredit, après une baisse de 6,2 % à l'ouverture, est maintenant dans le rouge de 0,5 % et FinecoBank passe d'une perte de 3,8 % à une baisse de 0,4 %.

Banca Monte Paschi di Siena, pour sa première séance sur le Mib, est maintenant en baisse de 1,2 % alors que ce matin elle avait ouvert en baisse de 6,1 %.

Après avoir ouvert dans le rouge, Banco BPM et Intesa Sanpaolo sont maintenant dans le vert, respectivement de 0,2 % et 0,1 %.

Les valeurs pétrolières s'améliorent, mais restent baissières : Eni est en baisse de 0,7 %, Tenaris de 0,8 % et Saipem de 1,4 %.

DiaSorin est le plus mauvais élève, avec une chute de 3,3 %. La société a annoncé vendredi qu'elle avait reçu l'approbation de la Food and Drug Administration américaine pour le test Simplexa Covid-19 & Flu A/B Direct.

Ce test détecte et différencie les virus de la grippe de type A et B et du SRAS-CoV-2, fournissant aux médecins les informations dont ils ont besoin pour déterminer le traitement le plus approprié pour les patients.

Sur le Mid-Cap, en bas de l'échelle se trouvent El.En, en baisse de 6,0%, Antares Vision et Webuild, qui abandonnent 3,2% et 2,7%.

Credem se redresse et, après avoir ouvert dans le rouge de 4,4%, se négocie maintenant dans le noir de 0,3%.

Banca Popolare di Sondrio passe d'une baisse de 4,1% ce matin à un rouge de 0,4%, tandis que BFF Bank, après une baisse de 3,9% à l'ouverture, abandonne maintenant 1,7%.

En tête, MutuiOnline, en hausse de 5,1%, suivi par Iren qui progresse de 4,4%.

Fincantieri fait également partie des meilleures performances, gagnant 4,0% après avoir annoncé vendredi qu'elle avait lancé un nouveau programme de rachat d'actions pour servir les plans d'incitation existants approuvés par la société et en particulier le plan d'incitation 2021.

Le plan couvrira un nombre maximum de 10 millions d'actions, correspondant à 0,6 pour cent du capital social de la société, et durera jusqu'au 6 avril 2023.

Du côté des petites capitalisations, Softlab prend la tête avec une hausse de 4,2% après avoir approuvé vendredi ses états financiers consolidés et provisoires au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires en hausse de 25% à 23,7 millions d'euros, contre 18,9 millions d'euros un an plus tôt.

Le bénéfice net de 3,2 millions d'euros est conforme aux 3,1 millions d'euros déclarés pour 2021, après avoir déclaré un revenu financier net de 239 000 euros et un impôt sur le revenu pour l'année de 939 000 euros.

Fidia a baissé de 0,7 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait approuvé les états financiers au 31 décembre 2022, ayant déclaré un revenu net de 24,4 millions d'euros, contre 23,8 millions d'euros en 2021.

Le bénéfice net s'est élevé à 5,8 millions d'euros, contre une perte de 3,5 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Newlat Food est en baisse de 0,3 pour cent. Vendredi, il a approuvé ses états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, et a déclaré des revenus consolidés records de 741,1 millions d'euros pour la période, une amélioration de plus de 18% par rapport à 625,2 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Les revenus consolidés au 28 février 2023 s'élèvent à 126,7 millions d'euros, en hausse de 23 % par rapport à l'année précédente.

Parmi les PME, Intermonte Partners SIM a grimpé de 1,7 % après avoir déclaré avoir clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net en baisse à 7,6 millions d'euros, contre 8,7 millions d'euros en 2021.

Le produit net bancaire a chuté à 38,3 millions d'euros contre 43,9 millions d'euros, le résultat net des opérations financières à 38,2 millions d'euros contre 43,9 millions d'euros, et le résultat avant impôt à 7,6 millions d'euros contre 8,7 millions d'euros.

La société SG n'est toujours pas cotée en bourse. La société a indiqué jeudi que le carnet de commandes contractées depuis le début de l'année s'élevait à 9,6 millions d'euros, soit 43 % de plus que les 6,7 millions d'euros déclarés pour la même période de l'année dernière.

GEL a chuté de 3,3 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait approuvé les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 700 000 EUR, en baisse par rapport aux 2,0 millions d'EUR déclarés en 2021. Le conseil d'administration proposera également à l'assemblée générale des actionnaires d'affecter la totalité du montant aux réserves extraordinaires.

Les revenus se sont élevés à 17,2 millions d'euros, soit une baisse de 8,0 % par rapport aux 18,6 millions d'euros enregistrés l'année précédente.

À New York, le Dow a chuté de 1,2 % à 31 861,98, le Nasdaq a baissé de 0,7 % à 11 630,51 et le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,1 % à 3 916,64.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0695 USD contre 1,0667 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2213 USD contre 1,2169 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 71,15 dollars contre 73,50 dollars vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 978,40 USD l'once contre 1 959,47 USD l'once à la clôture de vendredi.

Sur le calendrier économique de lundi, les adjudications de BTF français sont prévues à 1500 CET et les adjudications d'obligations du Trésor américain à 1630 CET.

Sur la Piazza Affari, Mondo TV Suisse, Portobello, Softec et Tecma Solutions devraient publier leurs résultats.

