Les bourses européennes réagissent bien aux hausses de la BCE

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont clôturé en territoire positif jeudi, la BCE ayant décidé - comme prévu - de relever ses taux d'intérêt.

La Banque centrale a décidé de relever ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base, conformément à sa détermination à assurer le retour rapide de l'inflation à son objectif à moyen terme de 2 %. Ainsi, le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et le taux d'intérêt de la facilité de dépôt seront portés respectivement à 3,50 %, 3,75 % et 3,00 % à compter du 22 mars 2023.

"Les nouvelles projections macroéconomiques de la BCE ont été finalisées début mars, avant l'apparition récente de tensions sur les marchés financiers. Par conséquent, ces tensions impliquent une plus grande incertitude quant aux évaluations sous-jacentes de l'inflation et de la croissance. Avant ces derniers développements, le profil sous-jacent de l'inflation globale avait déjà été revu à la baisse, principalement en raison d'une contribution plus faible que prévu des prix de l'énergie", a indiqué l'Eurotower.

La BCE prévoit désormais une inflation moyenne de 5,3 % en 2023, de 2,9 % en 2024 et de 2,1 % en 2025. Dans le même temps, les pressions sous-jacentes sur les prix restent fortes.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 1,4 % à 25 918,76, le Mid-Cap en hausse de 1,7 % à 42 347,14, le Small-Cap a gagné 0,6 % à 27 537,50, tandis que l'Italie Growth était légèrement dans le rouge à 9 215,41.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,9 %, le CAC 40 de Paris a gagné 2,3 % et le DAX 40 de Francfort a progressé de 1,7 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, A2A s'est bien comportée, en hausse de 2,2 %. Le chiffre d'affaires de la société a atteint 23,17 milliards d'euros, soit le double des 11,55 milliards d'euros enregistrés un an plus tôt. Cette évolution est principalement due à la dynamique haussière des prix des matières premières qui a caractérisé l'année. Cette hausse s'est accompagnée d'une augmentation des coûts d'approvisionnement en matières premières énergétiques.

Le bénéfice d'exploitation s'est amélioré de 4,1 %, passant de 660 millions d'euros à 687 millions d'euros, tandis que le bénéfice net a chuté de 20 %, passant de 504 millions d'euros à 401 millions d'euros, le revenu ordinaire ayant augmenté de 2,4 %, passant de 371 millions d'euros à 380 millions d'euros.

Snam est également dans les chiffres positifs, en hausse de 3,0 %. La société a annoncé un bénéfice net ajusté de 1,16 milliard d'EUR en 2022, en baisse de 4,5 % par rapport à 1,21 milliard d'EUR en 2021, en raison de la baisse du bénéfice d'exploitation, compensée par la performance positive des sociétés émettrices.

Les recettes totales, nettes des coûts énergétiques, se sont élevées à 3,32 milliards d'euros, soit une hausse de 11 % par rapport aux 2,99 milliards d'euros enregistrés en 2021.

Le conseil d'administration de la GRE - dans le vert de 2,0 % - a indiqué que la société a enregistré un bénéfice net de 383,0 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre 174,0 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également proposé un dividende de 1,00 EUR, contre 0,90 EUR en 2021.

Les revenus pour 2022 s'élèvent à 714 millions d'euros, contre 601 millions d'euros en 2021.

Parmi les porteurs, Telecom Italia, en baisse de 1,0%. Le conseil d'administration de TIM a déclaré mercredi que le conseil s'était réuni pour examiner l'offre non contraignante présentée par le consortium formé par CdP Equity et Macquarie Infrastructure and Real Assets, agissant au nom d'un groupe de fonds d'investissement gérés ou conseillés par le groupe Macquarie - le NBO du consortium - pour l'achat d'une société constitutive qui détiendrait essentiellement le périmètre de gestion et d'infrastructure du réseau fixe, y compris les actifs et les activités de FiberCop, ainsi que la participation dans Sparkle.

Ainsi, le conseil d'administration a fait savoir qu'il "appréciait beaucoup l'intérêt exprimé dans le NBO susmentionné du Consortium, tout en considérant que le même NBO que celui de KKR ne reflète pas la valeur de l'actif et les attentes de TIM".

Sur le segment des cadets, Webuild a augmenté de plus de 12% après avoir déclaré un bénéfice net ajusté de 118,0 millions d'euros, une amélioration par rapport à une perte de 56 millions d'euros en 2021.

Le chiffre d'affaires ajusté s'est élevé à 8,16 milliards d'euros, contre 6,67 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 22 %.

Rai Way - dans le vert de 0,6 % - a déclaré des revenus de base de 245,4 millions d'euros, en hausse de 6,7 % par rapport aux 229,9 millions d'euros de l'exercice 2021, en partie en raison de l'indexation de l'inflation.

Le conseil d'administration d'El.En. - en baisse de 5,4 % - a approuvé les états financiers consolidés au 31 décembre 2022, qui se terminent par un bénéfice net consolidé de 55,1 millions d'euros, contre 45,4 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,22 EUR par action.

Le conseil d'administration de Brunello Cucinelli - dans le vert par 8,6 pour cent - a approuvé mercredi les états financiers consolidés 2022 et le projet d'états financiers 2022, faisant état d'un bénéfice de 87,2 millions d'euros, en hausse de 55 pour cent par rapport à 56,3 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration propose également un dividende de 0,65 EUR par action, contre 0,42 EUR en 2021, avec un taux de distribution de 50 %.

Le revenu net pour l'année 2022 est de 919,7 millions d'euros, contre 712,1 millions d'euros en 2021.

Le conseil d'administration d'Arnoldo Mondadori Editore, qui a clôturé dans le vert de 2,2 %, a déclaré que le bénéfice net pour 2022 est de 52,1 millions d'euros, en hausse de 18 %, et représente le meilleur résultat du groupe en 15 ans.

Le chiffre d'affaires net s'élève à 903 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à 2021, où il s'élevait à 807,3 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Enervit - en hausse de 2,2 % - a enregistré un bénéfice net de 4,2 millions d'euros, contre 3,6 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Les revenus se sont élevés à 76,3 millions d'euros, contre 64,8 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Gabetti Property Solutions a clôturé à 1,12 EUR par action, après avoir annoncé jeudi qu'elle avait clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net en hausse à 11,6 millions d'EUR, contre 8,3 millions d'EUR un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a baissé de 9% en glissement annuel à 152,5 millions d'euros contre 167,2 millions d'euros en 2021.

Parmi les PME, Circle est en baisse de 1,2 % après que son conseil d'administration a approuvé certains chiffres pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'une valeur de production consolidée de 10,9 millions d'euros, en hausse de 17 % par rapport à 9,3 millions d'euros en 2021.

Fenix Entertainment a progressé de 3,2 % après la signature d'un accord d'investissement avec l'investisseur Negma Group Investment, relatif à l'opération globale de renforcement capitalistique et financier, basée sur l'émission d'une obligation à bons de souscription d'actions réservée à la souscription de Negma.

À New York, au plus fort des échanges jeudi, le Dow Jones était en hausse de 0,6 %, le Nasdaq gagnait 1,8 % et le S&P 500 était dans le vert de 1,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0620 USD contre 1,0538 USD à la clôture d'hier. La livre, quant à elle, vaut 1,2113 USD contre 1,2019 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,34 USD contre 72,52 USD hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 924,25 USD l'once contre 1 935,88 USD l'once à la clôture de mercredi.

Le calendrier macroéconomique de vendredi s'ouvre à 0530 CET au Japon avec l'indice d'activité de l'industrie tertiaire.

À 1000 CET, c'est le tour de la balance commerciale italienne tandis qu'une demi-heure plus tard, les données sur les attentes d'inflation au Royaume-Uni seront publiées.

À 1100 CET, c'est au tour de l'inflation de la zone euro et des données sur les salaires de la zone euro.

Dans l'après-midi, à 1415 CET, les données sur la production industrielle et manufacturière américaine sont attendues.

À 1500 CET, ce sera le tour du sentiment des attentes du Michigan et de l'indice prédictif américain.

Parmi les sociétés cotées à la bourse italienne, Banca Popolare di Sondrio, Centrale del Latte d'Italia, GEL, Intermonte Partners SIM, Interpump Group, Matica Fintec, Newlat Food et Softlab devraient publier leurs résultats.

