Les contrats à terme sont haussiers ; l'accent est mis sur les rapports trimestriels

(Alliance News) - Les contrats à terme ont signalé une ouverture haussière pour la dernière session de la semaine, caractérisée par un certain nombre de rapports trimestriels ainsi que des données macroéconomiques à partir desquelles on espère obtenir quelques indices supplémentaires sur la trajectoire de la politique monétaire des principales banques centrales.

À cet égard, jeudi, la Banque d'Angleterre a de nouveau relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, alors qu'elle est aux prises avec une inflation galopante, et la banque centrale a considérablement revu à la hausse ses perspectives économiques pour le Royaume-Uni, prédisant qu'une récession sera évitée.

L'augmentation d'un quart de point, conforme aux attentes du marché, porte le taux de référence de la banque à 4,50 %, contre 4,25 % auparavant. Il s'agit de la douzième augmentation consécutive des taux par la BoE. Le taux officiel était de 0,10 % avant la série actuelle de hausses.

Ainsi, le FTSE Mib - sur la plateforme IG futures - a marqué une lecture haussière de 90,00 points, après avoir clôturé en baisse de 0,6 % à 27 098,89.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 24,70 points, le CAC 40 de Paris de 28,40 points et le DAX 40 de Francfort de 43,00 points.

Hier soir, sur les plus petites cotations, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,2 pour cent à 43 004,54, le Small-Cap a cédé 0,6 pour cent à 28 306,09, tandis que l'Italie Growth a perdu 0,1 pour cent à 9 097,90.

Hier, sur le Mib, malgré la baisse des revenus, A2A a augmenté de 1,3%. La société a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait examiné et approuvé son rapport trimestriel au 31 mars 2023, faisant état d'un bénéfice ordinaire de 173 millions d'euros, contre 106 millions d'euros pour la même période de l'année dernière. Les revenus du troisième trimestre sont en baisse de 7% à 5,13 milliards d'euros contre 5,53 milliards d'euros au premier trimestre 2022.

Banca Generali - en baisse de 0,8 % - a déclaré des bénéfices de 83,1 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 22 % par rapport à 68,3 millions d'euros au cours de la même période en 2022.

Campari a augmenté de 1,1% après avoir annoncé qu'il avait placé avec succès une obligation non notée à sept ans destinée uniquement aux investisseurs institutionnels. L'offre porte sur une obligation d'un montant nominal de 300 millions d'euros, avec une échéance au 18 mai 2030 et un coupon annuel fixe de 4,71 %.

Le conseil d'administration de Recordati - en hausse de 2,1 % - a approuvé le rapport financier de Recordati au 31 mars 2023, qui se termine par un bénéfice net de 124,0 millions d'euros et une marge de 23 % sur les ventes. Cela représente une augmentation de 28% par rapport à la même période de l'année dernière. Le chiffre d'affaires net consolidé du premier trimestre 2023 s'élève à 551,4 millions d'euros, en hausse de 32 % par rapport à l'année précédente.

Le conseil d'administration de Prysmian, en baisse de 3,8% à la clôture, a approuvé les résultats consolidés du groupe pour le premier trimestre 2023, qui s'est soldé par un bénéfice net de 182 millions d'euros, contre 126 millions d'euros à la même période de 2022.

Snam a cédé 0,8 % après avoir annoncé jeudi que le bénéfice net du premier trimestre était tombé à 304 millions d'euros, contre 312 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. Les bénéfices ont diminué malgré une augmentation de 13% des revenus à 912 millions d'euros, contre 808 millions d'euros au premier trimestre 2022. Les revenus de l'activité transition énergétique ont fortement augmenté de 124 millions d'euros, doublant d'une année sur l'autre, principalement en raison du développement de l'efficacité énergétique, notamment dans le secteur résidentiel.

Le groupe Iveco a occupé la dernière place avec 6,0 %, après avoir annoncé avoir approuvé les résultats du premier trimestre 2023, qui s'est soldé par un bénéfice de 10 millions d'euros, contre une perte de 15 millions d'euros à la même période l'an dernier. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,39 milliards d'euros, contre 3,04 milliards d'euros l'année dernière.

Sur le segment des cadets, BFF Bank - en hausse de 2,6 pour cent - a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net de 48,4 millions d'euros, contre 31,3 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Le conseil d'administration d'Iren, qui a perdu 0,5 %, a déclaré jeudi qu'il avait approuvé les résultats jusqu'au 31 mars 2023, faisant état d'un bénéfice net du groupe attribuable aux actionnaires de 135 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 15 % par rapport aux 118 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022. Le résultat de 2022 incluait l'impact négatif de la contribution de solidarité de 24 millions d'euros.

Tod's a confirmé la tendance haussière et a clôturé dans le vert de 2,0 %. Le titre a bénéficié non seulement de bons comptes au premier trimestre, mais aussi d'un objectif de cours plus élevé de la part de Goldman Sachs et JP Morgan.

En revanche, Industrie de Nora a chuté de 3,7 % à 16,81 euros par action. La société a annoncé jeudi que le bénéfice net du premier trimestre était tombé à 25 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Du côté des petites capitalisations, Biesse - en hausse de 0,6 % - a approuvé les résultats du premier trimestre de l'année, au cours duquel elle a enregistré un bénéfice de 12,3 millions d'euros, contre 9,8 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente. Les ventes nettes consolidées se sont élevées à 209,5 millions d'euros, contre 196,6 millions d'euros au 31 mars 2022.

Aeffe, pour sa part, a cédé 0,9 % au lendemain de la publication de son rapport trimestriel. Les résultats du premier trimestre de l'année font état d'une perte nette de 300 000 euros, contre un bénéfice de 8,9 millions d'euros à la même période en 2022.

TXT e-solutions a augmenté de 1,6% après que le conseil d'administration se soit réuni jeudi pour approuver les résultats d'exploitation pour l'année au 31 mars, faisant état d'un bénéfice net de 2,9 millions d'euros, en hausse de 40% par rapport aux 2,1 millions d'euros du premier trimestre 2022, net de 1,1 million d'euros de charges fiscales.

Parmi les PME, Poligrafici Printing a chuté de 4,0% après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires consolidé de 6,1 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars, contre 6,9 millions d'euros.

Eles Semiconductors a perdu 1,0%, après avoir déclaré que le bénéfice net pour 2022 était de 653 000 euros, en baisse par rapport aux 854 000 euros de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires pour la période, en tenant compte de l'acquisition récente de CBL Electronics Srl et de sa filiale à partir d'octobre 2022 et de Campera ES Srl à partir de janvier 2022, s'est élevé à 26,1 millions d'euros, contre 19,0 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une augmentation globale de 37%.

C'est Frendy Energy qui a le mieux tiré son épingle du jeu, en tête avec 12 %.

À New York, durant la nuit européenne, le Dow a cédé 0,7 %, le S&P a baissé de 0,2 %, tandis que le Nasdaq a gagné 0,2 %.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a baissé de 0,9 %, le Hang Seng de 0,5 % et le Shanghai Composite de 1,0 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0927 USD contre 1,0911 USD à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, valait 1,2521 USD contre 1,2503 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,60 USD contre 75,74 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 010,55 USD l'once contre 2 023,00 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, en Europe, à 0845 CEST c'est le tour de l'inflation en France, à 0900 CEST vient l'indice des prix à la production en Espagne et en même temps les données sur l'investissement direct étranger et les nouveaux prêts hypothécaires en Chine.

À 1230 CEST, l'indice de confiance des consommateurs espagnols est attendu.

Outre-mer, l'indice des prix à l'exportation et à l'importation aux États-Unis est attendu à 1430 CEST.

