A2Z Smart Technologies Corp. est une entreprise canadienne qui crée des solutions pour des défis complexes. Les principales activités de la société sont la prestation de services dans le domaine des capacités d'ingénierie de pointe pour les marchés militaires et de la sécurité, ainsi que le développement de produits connexes pour les marchés civils et de détail, y compris le développement d'une capsule, qui se place dans un réservoir de carburant pour prévenir les explosions de réservoir. Son produit phare est un tableau d'achat mobile à caisse automatique. Avec son algorithme intelligent, son écran tactile et son système de vision par ordinateur, Cust2Mate rationalise l'expérience d'achat au détail en scannant automatiquement les produits achetés et en permettant le paiement dans le panier. La société opère à travers deux segments : L'ingénierie avancée et les chariots intelligents. Le segment de l'ingénierie avancée est capable de répondre aux besoins des marchés militaires et de sécurité, ainsi que de développer des produits connexes pour les marchés civils et de détail. Le segment Smart Carts fournit des solutions d'automatisation de la vente au détail.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense