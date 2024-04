A2Z Smart Technologies Corp. est une entreprise technologique canadienne. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions d'automatisation de la vente au détail, en particulier pour les grandes épiceries et les supermarchés. L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs : Ingénierie avancée et Chariots intelligents. Le secteur de l'ingénierie avancée est capable de répondre aux besoins des marchés militaires et de la sécurité, et de développer des produits connexes pour les marchés civils et de la vente au détail. Le segment Smart Carts fournit des solutions d'automatisation de la vente au détail. Son produit phare, Cust2Mate, est un tableau d'achat mobile à caisses automatiques. Le système Cust2Mate de l'entreprise intègre un chariot intelligent qui permet aux clients de passer automatiquement à la caisse sans avoir à décharger et recharger leurs achats. Cust2Mate rationalise l'expérience d'achat au détail en scannant les produits achetés et en permettant le paiement dans le panier afin d'éviter les longues files d'attente aux caisses. Son produit est commercialisé dans le monde entier et fait l'objet d'un programme pilote en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense