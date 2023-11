AA Plus Tradelink Limited est une société basée en Inde qui se consacre au commerce de produits en fer et en acier, en aluminium, en graphite et autres produits d'alliage. Il s'agit d'une société de négoce multi-produits dont le portefeuille de produits est diversifié et comprend des barres, des tiges et des profilés en aluminium, de la poudre d'aluminium, des déchets d'aluminium, du molybdène d'ammonium, des paillettes et des cercles en graphite, de la poudre de graphite, des tiges, des blocs et des plaques en graphite, des déchets de graphite, des carrés et des ronds en graphite, de la poudre de matrice, de la poudre de nickel, du tungstène et de l'alliage de zirconium. L'entreprise fournit également des revêtements de sol époxy, des revêtements de sol époxy industriels, des revêtements de sol époxy marins, des revêtements époxy, des primaires époxy, des revêtements époxy à haut pouvoir garnissant et des revêtements époxy résistant à la chaleur.

Secteur Acier