AAC Technologies Holdings Inc. figure parmi les principaux fabricants mondiaux de solutions de microcomposants intégrés à destination des secteurs des télécommunications et de l'électronique grand public. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - composants dynamiques (44,1%) : boîtes de haut-parleurs, haut-parleurs et récepteurs ; - solutions électromagnétiques, haptiques et de radio fréquence (40%) ; - produits optiques (9,5%) ; - microphones MEMS (6,3%) ; - autres (0,1%). A fin 2020, le groupe dispose de 7 sites de production implantés en Chine (6) et au Vietnam. La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (47,1%), Asie (4,6%), Amériques (48,2%) et Europe (0,1%).

Secteur Equipements et pièces électroniques