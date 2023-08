AAON, Inc. se consacre à l'ingénierie, à la fabrication, au marketing et à la vente d'équipements de climatisation et de chauffage haut de gamme. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de trois segments : AAON Oklahoma, AAON Coil Products et BASX. Le segment AAON Oklahoma conçoit, fabrique, vend et entretient des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) standard, semi-personnalisés et personnalisés, conçoit et produit des solutions de contrôle pour toutes ses unités CVC et vend des pièces détachées aux clients par l'intermédiaire de ses deux magasins de pièces détachées à Tulsa, Oklahoma, ainsi qu'en ligne. Le segment AAON Coil Products conçoit et fabrique une sélection de ses systèmes CVC standard, semi-personnalisés et personnalisés. Le segment BASX assure le développement de produits, la conception et la fabrication de systèmes de traitement de l'air sur mesure, y compris des solutions de refroidissement pour centres de données, des systèmes CVC pour salles blanches, des systèmes CVC commerciaux/industriels et des solutions modulaires. En outre, BASX conçoit et fabrique des systèmes de contrôle de l'environnement des salles blanches.

Secteur Equipements et composants électriques