L'industrie du marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) compte un nombre important d'acteurs, d'envergure mondiale ou régionale. C'est dans cette seconde catégorie que nous sommes allés débusquer AAON. Cette entreprise basée aux Etats-Unis et cotée à Wall Street se distingue par sa forte croissance post-pandémique et les meilleures marges de la spécialité, rien que ça. Voyons pourquoi c'est le cas, et pourquoi ça pourrait continuer.

Business

Fondé en 1987, AAON s'est imposé comme un acteur majeur dans la conception et la fabrication d'équipements de chauffage et de climatisation de pointe. Avec des filiales opérationnelles réparties en Oklahoma, au Texas et en Oregon, la société s'est spécialisée dans l'offre de solutions de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) haut de gamme, incluant des unités de toit standard, semi-personnalisées et sur mesure, ainsi que des systèmes pour salles blanches, des pompes à chaleur géothermiques et des produits de récupération d'énergie.

Les activités d'AAON se concentrent autour de trois segments principaux :

AAON Oklahoma, qui représente le cœur de l'entreprise, crée des systèmes de CVC sur mesure, complétés par des solutions de contrôle, et un service de maintenance.

AAON Coil Products, est complémentaire à l'activité principale, ce segment se spécialise dans la conception et la fabrication de composants de systèmes de CVC, notamment des bobines de chauffage et de refroidissement, qui sont essentielles au bon fonctionnement des unités produites par AAON.

BASX complète l'offre avec des systèmes de traitement d'air sur mesure, en mettant l'accent sur les solutions pour les centres de données et les environnements de salles blanches.

Répartition des revenus d'AAON

L'essentiel du chiffre d'affaires de Aaon provient de son marché domestique. En 2022, la compagnie a réalisé près de 97% de ses revenus, soit 1 milliards de dollars, aux Etats-Unis.

L'élément central de son offre, les unités de toiture, réalise 65% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Les unités de toit sont des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) tout-en-un qui sont installés sur les toits des bâtiments commerciaux, industriels ou résidentiels de grande taille. Ces unités sont conçues pour traiter et contrôler la température et la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments.

Le reste du chiffre d'affaires se répartit entre diverses solutions spécialisées. Cette diversification permet à AAON de fournir une gamme complète de solutions de CVC adaptées aux besoins spécifiques de ses clients dans divers secteurs d'activité.

Finance

AAON est un acteur de taille modeste face aux mastodontes du secteur, avec une capitalisation boursière de 6,1 milliards de dollars au début de l'année 2024. Mais c'est surtout sa valorisation qui interpelle : son ratio cours/bénéfices (P/E) de 35,9 fois est extrêmement élevé et reflète la confiance des investisseurs dans sa capacité à générer des bénéfices futurs.

Cette valorisation est soutenue par des marges nettes exceptionnelles de 15,1%, les plus hautes du secteur et surpassant de 4 points celles de son concurrent le plus proche.

En 2023, le groupe a atteint la barre symbolique du milliard de dollars de chiffre d'affaires. Depuis 2018, la société a connu une accélération remarquable de sa croissance, avec un CAGR qui a plus que doublé pour atteindre 13,8% sur les cinq dernières années.

Cette augmentation a été renforcée en 2022 par l'acquisition stratégique de BASX pour 100 millions de dollars. Cette opération vise à étendre la présence de l'entreprise dans les secteurs en plein essor des centres de données et des salles blanches.

Bien que l'acquisition ait introduit de la dette dans les comptes d'AAON. Le ratio d'endettement de l'entreprise reste modeste à 0,5, témoignant d'une charge financière maîtrisée.

Le retour sur capitaux propres (ROE) s'établit à 27,6%, et en moyenne supérieur à 20% sur les dix dernières années, soulignant l'efficacité avec laquelle l'entreprise déploie le capital investi par ses actionnaires.

La croissance des bénéfices par action est soutenue par un dividende qui évolue en tandem avec l'augmentation du chiffre d'affaires, aboutissant à une distribution de 23 millions de dollars en 2022. L'entreprise a également consacré 14 millions de dollars au rachat de ses propres actions cette même année. Au total, plus de 50% de son flux de trésorerie opérationnel a été utilisé pour valoriser ses actionnaires.

Actionnariat

Au sein de l'actionnariat d'AAON, Norman Asbjornson, le fondateur de la société, demeure un actionnaire de poids. Bien qu'il ait quitté son poste de PDG en 2021, après avoir dirigé l'entreprise pendant plus de 34 ans, il détient toujours plus de 17% des parts, pour une valeur de plus d'un milliard de dollars.

Avantage concurrentiel

La stratégie commerciale mise sur une approche de personnalisation de masse, exploitant des systèmes de production assistée par ordinateur pour offrir des équipements personnalisés à des coûts compétitifs. Cette capacité à allier personnalisation et efficacité confère à AAON une capacité de fixation des prix supérieure à celle de ses concurrents, sans compromettre sa croissance, un avantage concurrentiel notable dans l'industrie.

L'entreprise se distingue sur le marché haut de gamme, en particulier avec sa division BASX qui a enregistré une croissance remarquable. Cette performance est portée par une demande accrue en serveurs aux États-Unis, une dynamique alimentée par les avancées en intelligence artificielle, et par la relocalisation des investissements dans l'industrie des semiconducteurs. Pour 2023, le PDG anticipe une croissance organique à deux chiffres, soutenue par l'expertise de l'entreprise dans les solutions pour les centres de données et les salles blanches.

La complexité des normes de construction dans ces domaines érige des barrières à l'entrée, limitant la concurrence et consolidant ainsi la position dominante de BASX sur le marché américain.

A titre comparatif, voici un tableau regroupant les principaux concurrents de AAON cotés en Bourse :

Après une période de transition, entre 2018 et 2020, où AAON a intensifié ses dépenses d'investissement en capital (CAPEX) pour accroître ses capacités de production. L'entreprise entre dans une phase de croissance post-pandémique renforcée par l'acquisition de BASX, élargissant son champ d'activité au-delà de la construction commerciale. La qualité de ses produits confère à l'entreprise la capacité de fixer des prix supérieurs à ceux de la concurrence, lui permettant d'obtenir les marges les plus élevées de son secteur.

L'avenir semble tout autant prometteur, avec l'approche de la nouvelle réglementation fédérale américaine prévue pour le 1er janvier 2025, qui exigera l'utilisation de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire dans les nouveaux équipements de CVC. L'entreprise anticipe une hausse de la demande, les propriétaires d'équipements faisant face à des coûts de maintenance croissants pourraient envisager de moderniser leurs installations.