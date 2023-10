AAR CORP. a annoncé que Billy Nolen a été élu au Conseil d'administration d'AAR, avec effet immédiat. M. Nolen, 66 ans, possède plus de 30 ans d'expérience dans l'aviation, dans les domaines de la sécurité, des opérations et des affaires réglementaires.

Il a récemment occupé le poste d'administrateur intérimaire de la FAA et est actuellement directeur de la sécurité chez Archer Aviation Inc, une société de mobilité aérienne de premier plan connue pour le développement d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Au sein de la FAA, M. Nolen a réorganisé les exigences de certification et les systèmes de gestion de la sécurité axés sur les aéroports. Il a également été administrateur associé de la FAA pour la sécurité aérienne. L'expérience de M. Nolen dans le domaine de l'aviation a débuté pendant son service dans l'armée américaine, où il a été pilote d'avion et d'hélicoptère et responsable de la sécurité.

Après son expérience militaire, M. Nolen s'est orienté vers l'aviation commerciale, devenant pilote pour American Airlines. Il a ensuite géré le programme Operations Aviation Safety Action Partnership de la compagnie avant d'occuper le poste de directeur principal de la sécurité des vols. Il est ensuite passé chez Airlines for America, où il a occupé le poste de vice-président principal de la sécurité, de la sûreté et des opérations, puis chez Qantas Group, où il a été directeur exécutif de la sécurité et de la santé du groupe.

M. Nolen a ensuite rejoint WestJet en tant que vice-président de la sécurité, de la sûreté et de la qualité.