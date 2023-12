AAR CORP. est une entreprise mondiale de solutions pour le marché secondaire de l'aérospatiale et de la défense, présente dans plus de 20 pays. La société soutient les clients commerciaux et gouvernementaux par le biais de quatre segments : Approvisionnement en pièces, Réparation et ingénierie, Solutions intégrées et Services expéditionnaires. Le secteur de la fourniture de pièces détachées consiste principalement en la vente de pièces et de composants de moteurs et de cellules d'occasion en état de marche et en la distribution de pièces neuves. Le segment Repair & Engineering (réparation et ingénierie) comprend principalement les services de maintenance, de réparation et de révision des cellules et des composants, y compris les trains d'atterrissage. Le segment des solutions intégrées comprend principalement la gestion de la flotte et l'exploitation des avions appartenant aux clients, les programmes personnalisés de logistique de la chaîne d'approvisionnement basés sur les performances et autres. Le secteur des services expéditionnaires comprend principalement des produits et des services destinés à faciliter les mouvements d'équipement et de personnel par les États-Unis, les gouvernements étrangers et les organisations non gouvernementales.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense