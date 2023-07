AAR CORP. (AAR) est un fournisseur diversifié de services et de produits destinés aux marchés de l'aviation commerciale, du gouvernement et de la défense. Les secteurs de la société comprennent les services aéronautiques, qui consistent en des offres de soutien et de services après-vente qui fournissent des pièces de rechange et un soutien à la maintenance pour les aéronefs exploités par ses clients commerciaux et gouvernementaux/défense, et le secteur des services expéditionnaires qui consiste principalement en des opérations de fabrication dont les ventes proviennent de la conception et de la fabrication de palettes, d'abris et de conteneurs utilisés pour répondre aux exigences de l'armée américaine en matière de force mobile et agile, y compris les services d'ingénierie, de conception et d'intégration de systèmes pour les systèmes de commandement et de contrôle. Elle fournit des services personnalisés de gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks, de gestion et d'exploitation des flottes de clients et de gestion des réparations de composants d'aéronefs. La société propose également eMRO, une solution logicielle d'entreprise basée sur le web pour la gestion de la maintenance et de la flotte d'aéronefs.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense