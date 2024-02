Le prêteur immobilier Aareal a affecté 478 millions de dollars de provisions pour des prêts douteux en 2023, le montant le plus élevé depuis au moins une génération et le dernier signe de la gravité de l'effondrement de l'immobilier commercial qui ébranle les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique.

Aareal, basée en Allemagne mais opérant dans le monde entier, a indiqué jeudi que sa provision pour pertes sur prêts pour l'ensemble de l'année était passée à 441 millions d'euros (477,78 millions de dollars), contre 262 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2023, soit plus du double des 192 millions d'euros de 2022.

Ce chiffre est le plus élevé de ce siècle et dépasse le pic récent de 344 millions d'euros au plus fort de la pandémie.

Il survient alors que les prix et la demande d'immobilier commercial diminuent fortement aux États-Unis et en Allemagne.

"Aareal Bank s'attend à ce que l'environnement du marché américain de l'immobilier de bureau reste difficile au cours de l'exercice 2024", a-t-elle déclaré.

Aareal est l'un des plus grands prêteurs immobiliers d'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, et les banques du pays comptent parmi les plus grands prêteurs d'immobilier commercial du continent. (1 $ = 0,9230 euro)