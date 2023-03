Aareal Bank augmente considérablement ses bénéfices - L'acquisition attend l'approbation

WIESBADEN (dpa-AFX) - Aareal Bank a nettement augmenté son bénéfice en 2022, malgré les lourdes charges liées à la guerre d'agression russe en Ukraine. Le résultat d'exploitation a augmenté de plus de la moitié par rapport à l'année précédente, à 239 millions d'euros, notamment grâce à la hausse des intérêts. Pour la nouvelle année, le président du directoire Jochen Klösges vise une nouvelle augmentation à 240 à 280 millions d'euros. Lors de la présentation des résultats annuels jeudi, il a justifié le fait que les prévisions ne soient pas encore supérieures de près de 100 millions d'euros par la réduction des crédits douteux et les investissements dans la filiale informatique Aareon. Le projet de rachat de la banque de Wiesbaden par des investisseurs financiers attend toujours l'autorisation des autorités.

Au cours de l'année écoulée, l'établissement a augmenté son excédent d'intérêts de 18 pour cent à 702 millions d'euros. Outre l'extension des opérations de crédit, les offres relativement nouvelles de dépôts à terme pour les clients privés ont contribué à ce résultat. Jusqu'à fin 2022, Aareal Bank a collecté 635 millions d'euros de dépôts, soit une fois et demie plus que prévu. En février 2023, les dépôts auraient même dépassé la barre du milliard d'euros. Dans ce secteur de la clientèle privée, Aareal Bank coopère avec le portail Weltsparen et la Deutsche Bank.

La filiale informatique Aareon a également généré des revenus importants. C'est surtout son activité qui a fait grimper le produit net des commissions du groupe de 13 % à 277 millions d'euros. Pour la nouvelle année, le directoire compte également sur Aareon. Grâce à l'expansion de ses activités, le produit net des commissions devrait continuer à progresser cette année.

Avec son bénéfice d'exploitation pour l'année écoulée, Aareal Bank a atteint le haut de la fourchette de 210 à 250 millions d'euros qu'elle s'était fixée et a plus ou moins répondu aux attentes moyennes des analystes. Au final, les actionnaires de la banque ont réalisé un bénéfice de 138 millions d'euros, soit plus de deux fois et demie le montant de l'année précédente.

La guerre d'agression russe en Ukraine a constitué une charge coûteuse. Aareal Bank possède encore un complexe de bureaux à Moscou dans son portefeuille de prêts, mais ne reçoit ni intérêts ni remboursements en raison des sanctions. Pour cela, elle a mis de côté 134 millions d'euros. Ce poste représentait la plus grande partie de la provision pour risques sur prêts douteux, qui s'élevait au total à 192 millions d'euros en 2022.

Aareal Bank est sur le point d'être rachetée par les investisseurs financiers Advent et Centerbridge ainsi que par le fonds de pension canadien CPPIB. Les acheteurs estiment que l'opération devrait être finalisée ce printemps. Toutefois, l'autorisation des autorités n'a pas encore été obtenue. L'action de la banque Aareal est toujours cotée en bourse, mais elle a été retirée de l'indice SDax des valeurs secondaires en septembre /stw/nas/men.