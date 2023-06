Aareal Bank : les problèmes sur le marché américain des bureaux ont pu augmenter les provisions pour risques

FRANCFORT/WIESBADEN (dpa-AFX) - Des problèmes sur le marché américain des bureaux ont pu contraindre Aareal Bank à augmenter ses provisions cette année pour faire face à d'éventuelles pertes de crédit. La situation sur le marché de l'immobilier de bureau aux Etats-Unis est pour le moment "plutôt gris foncé", a déclaré Jochen Klosges, président du directoire de l'entreprise de financement de l'immobilier commercial, mardi soir au Club international des journalistes économiques de Francfort.

"Nous aurons quelques cas isolés aux Etats-Unis où nous verrons une plus grande provision pour risques". Il est également possible que la prévoyance pour les financements menacés soit "nettement plus élevée" que prévu. Le conseil d'administration de l'institut de Wiesbaden avait prévu une fourchette de 170 millions à 210 millions d'euros pour les provisions pour risques cette année. En 2022, il s'agissait de 192 millions d'euros.

La banque spécialisée dans le financement de l'immobilier commercial réalise 90 pour cent de ses activités à l'étranger. L'Amérique du Nord représente une part d'environ un tiers. Sur le marché américain des bureaux, la banque avait dernièrement dans ses livres des financements d'un volume de 3,9 milliards d'euros. Les problèmes dans ce segment proviennent du fait que les taux d'intérêt ont augmenté encore plus fortement aux États-Unis que dans la zone euro. A cela s'ajoute une tendance marquée au travail à domicile.

Klosges a souligné que dans toutes les autres classes d'actifs - hôtels, centres commerciaux, immobilier logistique - il n'y avait "absolument aucun signe de faiblesse pour le moment". Le conseil d'administration reste convaincu d'atteindre les objectifs de bénéfices fixés pour l'année. Il vise un bénéfice d'exploitation de 240 millions à 280 millions d'euros. En 2022, Aareal Bank avait réalisé un résultat d'exploitation de 239 millions d'euros et un bénéfice de 138 millions d'euros pour les actionnaires.

Les investisseurs financiers Advent et Centerbridge ainsi que le fonds de pension canadien CPPIB ont récemment racheté Aareal Bank. "Nous partons fermement du principe que les investisseurs soutiendront également notre stratégie pour les années à venir", a déclaré Klosges. Il n'a pas encore été décidé si les nouveaux propriétaires, qui détiennent ensemble environ 90 pour cent du capital social et des droits de vote, retireront Aareal Bank de la Bourse. L'action est encore négociée à la Bourse, mais elle a déjà été retirée de l'indice SDax des valeurs secondaires en septembre /ben/DP/stk.