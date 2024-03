Aarti Drugs Limited a annoncé que Krishnacharya Govindacharya Akamanchi, Navin Chapshi Shah et Priti Paras Savla ont cessé d'être des administrateurs indépendants de la société à l'issue de leur second mandat de 5 ans, le 31 mars 2024. Compte tenu des nominations susmentionnées et de l'achèvement du mandat d'administrateur, le conseil d'administration a approuvé la reconstitution des comités avec effet au 1er avril 2024, comme suit : Le Comité d'audit comprend Shri Hasmukh B. Dedhia, administrateur indépendant, président ; Smt Neha R. Gada, administrateur indépendant, membre ; Shri Ajit E. Venugopalan, administrateur indépendant, membre ; Shri Ankit V. Paleja, administrateur indépendant, membre ; Shri Prakash M. Patil, directeur général, membre ; Shri Rashesh C. Gogri Managing Director, Member ; Nomination and Remuneration Committee includes Smt Neha R. Gada Independent Director, Chairman ; Shri Bhaskar N. Thorat Independent Director, Member ; Shri Prakash M. Patil Managing Director, Member ; Stakeholdership Relationship Committee : Shri Ankit V. Paleja Administrateur indépendant, président ; Shri Narendra J. Salvi Administrateur non exécutif, membre ; Shri Harshit M. Savla Jt. Le comité de gestion des risques comprend Shri Prakash M. Patil, directeur général, président ; Shri Rashesh C. Gogri, directeur général, membre ; Shri Harshit M. Savla, directeur général adjoint, membre ; Shri Harit P. Shah, directeur exécutif, membre.

Directeur général, membre ; Shri Harit P. Shah Directeur exécutif, membre ; Shri Uday M. Patil Directeur exécutif, membre ; Shri Ankit V. Paleja Directeur indépendant, membre ; Shri Bhaskar N. Thorat Directeur indépendant, membre. Le comité de responsabilité sociale des entreprises est composé de Shri Bhaskar N. Thorat, directeur indépendant, président ; Shri Prakash M. Patil, directeur général, membre ; et Shri Rashesh C. Gogri, directeur général, membre.