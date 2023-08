Aarti Industries Limited est engagée dans la fabrication et le commerce de produits chimiques spécialisés et de produits pharmaceutiques. La société opère à travers deux segments : les produits chimiques spécialisés et les produits pharmaceutiques. Son segment Specialty Chemicals sert les marchés des polymères et des additifs, des produits agrochimiques et des intermédiaires, des teintures, des pigments, des peintures et des encres d'imprimerie, des intermédiaires pharmaceutiques, des additifs pour carburant, des produits chimiques pour le caoutchouc et des résines. Son segment pharmaceutique sert des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires pour les innovateurs et les sociétés génériques. La société est intégrée à travers plus de 200 produits. Ses produits comprennent des produits de benzène, des produits de toluène, des produits d'acide sulfurique et d'autres produits chimiques spécialisés.

Secteur Chimie de spécialité