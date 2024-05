L'ACTION D'AARTI PHARMALABS EN HAUSSE DE 8,6 % APRÈS UNE AUGMENTATION DU BÉNÉFICE TRIMESTRIEL

Aarti Pharmalabs Limited est un fabricant d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), d'intermédiaires pharmaceutiques, de nouvelles entités chimiques (NCE), de dérivés de la xanthine et de produits connexes, situé en Inde. La société fournit des services d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour le développement et la fabrication de substances médicamenteuses/NCE pour les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, en se concentrant sur les phases Ph-I/II/III, de lancement et de commercialisation. Elle dispose d'installations dédiées à la production de corticostéroïdes, de médicaments cytotoxiques et de produits oncologiques. Sa gamme de produits API comprend Ramipril, Quinapril HCL, Budesonide, Bambuterol HCL, Apixaban, Rivaroxaban, Cinacalcet et d'autres. Sa gamme de produits intermédiaires comprend l'Abemaciclib Intermédiaire, l'Acalabrutinib Intermédiaire, l'Afatinib Intermédiaire, l'Apalutamide Intermédiaire, l'Azathioprine Intermédiaire, et d'autres. Ses produits à base de caféine comprennent la caféine anhydre et la caféine anhydre (granulés).

Secteur Produits pharmaceutiques