Aarti Surfactants Limited est une société basée en Inde qui fabrique des produits chimiques spécialisés. Elle exerce ses activités dans un seul secteur, celui des ingrédients pour les soins domestiques et personnels. La société produit des tensioactifs ioniques et non ioniques et des produits de spécialité destinés aux soins de la personne et de la maison, aux applications industrielles et aux industries agroalimentaires et pétrolières. Les segments de marché de la société comprennent les soins pour bébés, les soins bucco-dentaires, les soins capillaires, les soins à domicile, les applications industrielles et les soins de la peau et du corps. Le portefeuille de produits de la société comprend des tensioactifs, des tensioactifs doux, des modificateurs de rhéologie, des agents perlants, des filtres ultraviolets (UV), des bases de syndet et de savon, et des ingrédients actifs, ainsi que des agents de conditionnement, des mélanges, des protéines et des quats. Elle dessert les segments des soins de la peau, de la bouche, des cheveux, des cosmétiques, du bain et de la douche, des soins solaires, des soins des tissus et du linge, du lavage de la vaisselle, des soins des toilettes et des soins de surface. Elle possède deux unités de production dans le Madhya Pradesh et à Dadra & Nagar Haveli. Sa filiale est Aarti HPC limited.

Secteur Chimie de spécialité