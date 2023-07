Conformément aux dispositions du règlement 30 lu avec l'annexe III du Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Aarvee Denims and Exports Ltd. a annoncé que Mme Abira Mansuri (ACS42410) a été nommée secrétaire de la société et responsable de la conformité de la société avec effet à partir du 8 juillet 2023. Raison de la nomination : Mme Abira Mansuri (ACS42410) a été nommée secrétaire de la société et responsable de la conformité de la société avec effet au 8 juillet 2023 en remplacement de M. Rahul Makwana qui a démissionné dudit poste. Elle est membre associé de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise.

Elle possède des connaissances et de l'expérience dans le domaine des services juridiques et de secrétariat d'entreprise.