Aastamangalam Finance Limited nomme Monika Kedia secrétaire de la société et responsable de la conformité

Aastamangalam Finance Limited a annoncé que le conseil d'administration, lors de sa réunion du 16 juin 2023, a nommé Mme Monika Kedia en tant que secrétaire de la société et agent de conformité à la place de M. Gokul Raja qui a démissionné avec effet au 3 février 2023, conformément à la section 203 de la Loi sur les sociétés, 2013 et les règles qui en découlent et le règlement 6 de la SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 avec effet à partir du 16 juin 2023. Mme Monika Kedia est diplômée en commerce et membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India. Elle a 10 ans d'expérience en tant que secrétaire d'entreprise dans diverses sociétés.