(Alliance News) - AATech Spa a approuvé une augmentation de capital de 2,8 millions d'euros.

Le conseil d'administration a également autorisé l'administrateur délégué Alessandro Andreozzi à souscrire 5 958 actions de classe C3 de la filiale Termo Spa - résultant de l'aucap - pour une contre-valeur de 200 010,00 euros.

Grâce à l'aucap, la société passera de 8 937 à 14 895 actions de classe C3, ce qui, avec les 91 762 actions ordinaires déjà détenues, constitue une participation de 15 % dans le capital social de Termo.

Termo est une entreprise de technologies vertes qui se positionne comme un partenaire de premier plan pour les institutions financières et les entreprises du secteur de l'énergie domestique et de la rénovation durable, offrant des services de GSE, de crédit d'impôt et des services axés sur l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Le cours de l'action AATech est en baisse de 2,3 %, à 1,26 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.