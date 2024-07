Aatech SpA Sb est une société basée en Italie qui développe des solutions technologiques pour les entreprises. La société opère dans le secteur de l'innovation technologique, principalement lié aux entreprises opérant dans les industries de la banque ouverte et de la transition énergétique, en concevant, créant et commercialisant des plates-formes de haute technologie. En outre, l'entreprise soutient les filiales et les clients externes avec des services financiers et de gestion, y compris : Financement extraordinaire et subventionné, gestion intérimaire, fourniture et soutien informatique, soutien marketing et externalisation des processus d'affaires. La société fournit à ses clients quatre produits : des solutions de gestion de patrimoine grâce à son logiciel Wealth.Tech, la gestion d'actifs renouvelables et verts avec la plateforme Greentransition.Tech, le contrôle des notations et des règles liées à la durabilité des entreprises en utilisant Sustainability.Tech, et une solution d'intelligence artificielle pour la finance appelée Cobolmigrai.Tech. L'entreprise exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale.