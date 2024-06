Aavas Financiers Limited a approuvé la nomination de M. Selvin Uthaman au poste de Chief Business Officer, classé parmi les cadres supérieurs de la société, avec effet au 8 juin 2024. M. Selvin Uthaman est un cadre accompli qui possède plus de vingt ans d'expérience, notamment dans les domaines des prêts immobiliers abordables, des prêts aux PME, des opérations de détail, du développement commercial et de la gestion des produits financiers. Dans ses dernières fonctions, il était responsable national des ventes pour les prêts immobiliers abordables chez Axis Bank.

Selvin a fait ses preuves en matière de définition d'orientations stratégiques, de stimulation des ventes et d'amélioration des marges commerciales grâce à une planification méticuleuse à long terme. Il a également occupé des postes importants chez India Infoline Finance Ltd. (IIFL) en tant que responsable national des ventes (prêts aux PME), à la Kotak Mahindra Bank Ltd. et à Dewan Housing. Son expertise s'étend à divers produits de détail, notamment les prêts immobiliers, les prêts contre la propriété, les prêts à l'éducation, les prêts aux entreprises, les prêts personnels et les prêts contre des titres.

Selvin a obtenu une certification de directeur général à l'IIM Lucknow et un programme de gestion générale à l'IIM Ahmedabad, une certification intermédiaire G1 de l'Indian Institute of Company Secretary ainsi qu'une licence en commerce de l'université de Mumbai. Sa formation universitaire complète sa vaste expérience professionnelle, ce qui lui permet de diriger en faisant preuve à la fois d'une vision stratégique et d'un savoir-faire pratique.