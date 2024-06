AB Dynamics plc conçoit, fabrique et fournit des produits de test, de simulation et de mesure avancés au marché mondial des transports. Les produits et services de la société sont principalement utilisés pour le développement de véhicules routiers, en particulier dans les domaines de la sécurité active et des systèmes autonomes, ainsi que pour l'automatisation des véhicules utilisés pour d'autres applications, telles que l'exploitation minière et la défense. Ses catégories de produits comprennent les simulateurs de conduite, qui incluent les simulateurs de conduite de véhicules avancés, les essais sur piste et les systèmes de mesure. Ses simulateurs de conduite comprennent aVDS-Dynamic, aVDS-Motorsport et aVDS-Static. Ses essais sur piste comprennent les robots de conduite, le contrôle du trafic au sol et les cibles ADAS. L'entreprise propose également des services d'essais sur dynamomètre au secteur automobile des États-Unis, en particulier pour le développement et le déploiement de véhicules électriques pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) basés aux États-Unis.