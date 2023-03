AB Dynamics réalise des performances conformes aux attentes avec une bonne visibilité sur le second semestre

(Alliance News) - AB Dynamics PLC a déclaré mardi que ses résultats étaient conformes aux attentes au cours du premier semestre de son exercice financier et qu'elle envisageait l'avenir avec confiance.

AB Dynamics est une entreprise de Bradford-on-Avon, Wiltshire, spécialisée dans les systèmes d'essai et les produits de mesure pour le marché de l'automobile. Ses actions étaient en hausse de 3,1 % à 1 670,00 pence chacune à Londres mardi vers midi.

La société a déclaré que les résultats du semestre clos le 28 février étaient "encourageants", la performance globale étant conforme aux attentes de la société.

AB Dynamics a ajouté qu'elle disposait d'un carnet de commandes "solide", offrant une bonne visibilité pour le second semestre de l'année. En outre, l'intégration d'Ansible Motion Ltd progresse comme prévu.

La société a acquis Ansible Motion en septembre pour un montant initial de 19,2 millions de livres sterling. La contrepartie maximale payable est de 31,2 millions de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, AB Dynamics a déclaré qu'elle était consciente des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et de l'incertitude économique plus large, mais qu'elle restait confiante dans la réalisation de nouveaux progrès financiers et stratégiques cette année. Elle a laissé inchangées ses prévisions pour l'exercice 2023.

"Le groupe a connu une bonne dynamique continue dans ses deux divisions Track testing et Laboratory testing and simulation, bénéficiant d'une infrastructure opérationnelle et commerciale renforcée au sein de l'entreprise. De nouveaux progrès ont également été réalisés dans le développement de l'offre ABD Solutions", a expliqué le groupe.

AB Dynamics présentera ses résultats intermédiaires pour les six mois se terminant le 28 février le 25 avril.

