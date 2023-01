AB Dynamics réalise des performances conformes aux attentes ; perspectives positives

(Alliance News) - AB Dynamics PLC a déclaré mercredi que ses performances sont conformes aux attentes, et qu'elle envisage l'avenir avec confiance.

AB Dynamics est une société basée à Bradford-on-Avon, Wiltshire, qui propose des systèmes de test et des produits de mesure pour le marché automobile.

La société a déclaré que les échanges au cours des quatre premiers mois de son exercice financier, qui se termine le 31 août, ont été conformes aux attentes. Elle a ajouté que la société a fait preuve d'un "élan encourageant".

En outre, AB Dynamics a noté qu'elle disposait d'un carnet de commandes "solide", offrant une bonne visibilité pour le second semestre de l'année, tandis que l'intégration d'Ansible Motion Ltd progresse comme prévu.

La société a acheté Ansible Motion pour 19,2 millions de GBP en septembre. À l'époque, AB Dynamics avait déclaré : "Ansible Motion est un fournisseur de premier plan de simulateurs avancés pour le marché automobile mondial. Les produits d'Ansible Motion sont utilisés pour une large gamme d'applications, notamment l'évaluation des systèmes avancés d'aide à la conduite, l'autonomie, la dynamique des véhicules, le développement du groupe motopropulseur et le sport automobile."

Pour ce qui est de l'avenir, AB Dynamics a déclaré qu'elle reste confiante dans sa capacité à réaliser de nouveaux progrès financiers et stratégiques cette année et que ses prévisions pour l'exercice 2023 sont inchangées. Elle a ajouté qu'elle reste attentive aux perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et à l'incertitude économique plus large.

AB Dynamics publiera ses résultats intermédiaires pour le semestre clos le 28 février 2023 le 25 avril.

Les actions d'AB Dynamics étaient en baisse de 0,7 % à 1 614,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.