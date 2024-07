Ignitis Group est un service public intégré basé en Lituanie et axé sur les énergies renouvelables. La société développe un portefeuille de production à faible émission de carbone en mettant l'accent sur l'éolien offshore, l'hybride onshore, le P2X et les technologies de stockage, tout en tirant parti du modèle commercial intégré, et en permettant le développement d'une capacité verte et flexible de 4 à 5 GW d'ici à 2030. L'entreprise renforce la décarbonisation et la sécurité énergétique de l'Europe dans la région de la Baltique et vise à atteindre un niveau d'émissions nettes nulles d'ici 2040-2050.