La société polonaise PGNiG signe un accord de capacité de 10 ans avec Klaipeda LNG

La compagnie gazière polonaise PGNiG a déclaré vendredi avoir décroché une capacité de regazéification au terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) de Klaipeda en Lituanie dans le cadre d'un accord de 10 ans.

L'accord avec l'opérateur du terminal Klaipedos Nafta permettra à PGNiG d'importer 6 térawattheures (TWh) de GNL, soit plus de 500 millions de mètres cubes de gaz naturel par an via le terminal jusqu'en 2032, a indiqué la société polonaise dans un communiqué de presse.

"Je suis convaincue que cette coopération (...) contribuera non seulement aux plans d'affaires des deux entreprises, mais permettra également de poursuivre l'intégration des marchés du gaz dans cette partie de l'Europe", a déclaré Iwona Waksmundzka-Olejniczak, directrice générale de PGNiG.

"L'attribution de la capacité à long terme étend notre coopération future et contribuera à renforcer la sécurité énergétique de la région (...)", a déclaré Darius ilenskis, PDG de Klaipedos Nafta.

PGNiG a commencé à importer du GNL par Klaipeda en mai et a reçu six livraisons à l'installation, une partie de la cargaison étant vendue à des clients dans les États baltes et le reste étant transporté en Pologne, a déclaré la société. (Reportage de Karol Badohal et Patrycja Zaras ; édition de Jason Neely et Chizu Nomiyama)