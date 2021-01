AB SCIENCE : le masitinib est candidat prometteur pour le traitement du Covid-19

AB Science a annoncé la publication des résultats d'une étude préclinique avec le masitinib dans le Covid-19. Les recherches menées par les scientifiques de l'Institut de Virologie Humaine (Guangzhou, Chine) ont été publiées dans la revue à comité de lecture mBIO (une revue de la Société Américaine de Microbiologie). Cet article décrit le développement d'un système de réplication virale (réplicon) du SARS-CoV-2 in vitro pour le criblage à haut débit de médicaments antiviraux.



De tels systèmes permettent de simuler, de façon pratique et sûre, la réplication du virus SRAS-CoV-2 pour analyser le rôle des différents gènes qu'il code, les effets des mutations des dits gènes ainsi que l'activité antivirale de petites molécules.



Bien que des vaccins soient maintenant disponibles, il existe toujours un besoin de traitement antiviral et symptomatique pour les patients infectés par le SRAS-CoV-2. En outre, l'émergence de nouveaux variants du coronavirus apparemment plus transmissibles a suscité des inquiétudes quant à l'efficacité des vaccins et des anticorps monoclonaux existants. Cette recherche a démontré pour la deuxième fois que, dans des conditions in vitro, le masitinib exerce un puissant effet antiviral sur le virus du SRAS-CoV-2", a commenté le professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences.



"Ces résultats, considérés conjointement avec les données publiées l'année dernière par l'Université de Chicago soulignent encore davantage le potentiel du masitinib en tant que traitement efficace du COVID-19. Ils fournissent une vérification indépendante de l'action antivirale du masitinib, et réaffirment de manière importante que la concentration inhibitrice efficace est à un niveau qui peut être atteint in vivo. Ce dernier point renforce la justification du programme de développement clinique du masitinib dans COVID-19, et signifie que les essais cliniques approfondis du masitinib chez les patients atteints de Covid, qui sont déjà en cours, sont encore plus essentiels", a précisé le président.