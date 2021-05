AB SCIENCE : plus forte baisse du SRD à la mi-séance du vendredi 28 mai 2021

AB SCIENCE (-8,76% à 11,14 euros)

Après avoir chuté de plus de 16% hier, la biotech continue d'être pénalisée par les résultats très contrastés de son étude de phase 3 du masitinib contre le cancer de la prostate. La molécule phare du groupe n'a pas d'activité directe de " tueur de tumeurs " mais a montré une efficacité sur la prolifération tumorale in vivo, rendue possible par le micro-environnement tumoral. Sur la base de ce mécanisme d'action, le masitinib devrait être plus efficace à un stade précoce de la maladie métastatique, plutôt qu'à un stade ultérieur.