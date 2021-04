AB SCIENCE : signe un accord de licence exclusif avec l'Université de Chicago

AB Science et l'Université de Chicago ont signé un accord de licence exclusif pour mener des recherches sur la prévention et le traitement des humains infectés par des nidovirus, coronavirus et picornavirus. Cette collaboration fait suite à la découverte par l'Université de Chicago que le masitinib, la molécule vedette de la biotech française, inhibe la principale protéase (3CLpro) nécessaire au cycle de réplication du virus SRAS-CoV-2.



Dans le cadre de cet accord, AB Science fournira le masitinib et plus de 130 autres médicaments brevetés par AB Science qui ont démontré une activité contre la protéase principale du SRAS-CoV-2, 3CL-Pro, par le biais d'une méthodologie de criblage virtuel, et bénéficiera ainsi de la plateforme de recherche exclusive de l'Université de Chicago pour évaluer ses molécules.