AB SCIENCE : tiendra une conférence virtuelle sur le masitinib dans le cancer de la prostate

AB Science SA tiendra une conférence virtuelle le 25 mai 2021, avec la participation d’intervenants scientifiques de référence, afin de présenter et de discuter des résultats de l’étude de phase 2B/3 évaluant le masitinib dans le cancer de la prostate.



Le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase conçu pour cibler les mastocytes et les macrophages de manière sélective, en inhibant les kinases c-Kit, Lyn, Fyn et MCSFR-1, des composants essentiels du microenvironnement de la tumeur qui favorisent l'angiogenèse et la croissance tumorale et contribuent à la genèse des tumeurs par suppression de la réponse immunitaire.



Le 29 avril dernier, AB Science a annoncé que son étude de phase 2B/3 du masitinib (AB12003) dans le cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (mCRPC) éligible à la chimiothérapie avait atteint son critère d'évaluation principal prédéfini.