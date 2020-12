AB SCIENCE :, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du mercredi 16 décembre 2020

AB SCIENCE (+ 39,07% à 14,38 euros)

Grâce à une étude très encourageante sur Alzheimer, AB Science rejoint son plus haut niveau depuis le 9 mai 2017 et la chute spectaculaire qui s'en suivit liée à une salve de mauvaises nouvelles (doutes sur les bonnes pratiques et la qualité des études en France, suspension provisoires de ces études, refus de l'Europe d'autoriser le masitinib dans la mastocytose (oncologie), suspicion de délit d'initiés du management).