AB SCIENCE : signe un financement optionnel d'environ 38,5 millions d'euros avec Alpha Blue Ocean

AB Science a annoncé la mise en place d'un Programme d'Augmentation de Capital à Terme (PACTTM) avec un fonds contrôlé par Alpha Blue Ocean. Ce dernier s'est engagé à souscrire, à compter de la date des présentes et pendant une période de 24 mois, à la demande d'AB Science, à des augmentations de capital par tranches comprises entre 500.000 et 1,0 million d'actions, dans la limite globale de 4,0 millions d'actions (soit 7,8 % du capital actuel).A titre indicatif, sur la base du dernier cours de clôture de l'action AB Science sur Euronext Paris, soit 9,62 euros, le montant d'apport en fonds propres susceptible d'être levé serait d'environ 38,5 millions d'euros." Cette nouvelle solution de financement en fonds propres innovante permet de répondre aux besoins spécifiques des ETI cotées en alignant les intérêts de chaque partie avec ceux des actionnaires existants. Nous sommes ravis de participer au développement d'AB Science qui reste à la pointe de la recherche dans son domaine ", déclarent Pierre Vannineuse (Président) et Frédéric Sutterlin (Venture Partner) d'Alpha Blue Ocean.