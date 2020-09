AB SCIENCE : suscite l'espoir face à la Covid

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AB Science bondit de plus de 4% à 10,22 euros après avoir flambé de 11,7% hier. Depuis le début de l'année, la biotech française a grimpé de près de 95%, soutenue par une salve de bonnes nouvelles concernant sa molécule vedette, le masitinib. Cet inhibiteur de protéines kinases intervient sur des cellules essentielles du système immunitaire. Dès lors, il pourrait soigner ou contribuer à soigner de nombreuses maladies comme celles inflammatoires et du système nerveux (Sclérose en plaques, etc) et des cancers. Les études menées actuellement sont pour l'instant encourageantes.Mais aujourd'hui, AB Science profite d'un autre atout du masitinib : sa capacité à agir en amont de la phase inflammatoire sévère, dite "tempête de cytokines", celle qui a causé de nombreux décès chez les malades atteints de la Covid.Hier soir en effet, la biotech a publié hier sur son site Internet un communiqué, en anglais, relatant les résultats encourageants d'une étude pré-clinique menée par des scientifiques de l'Université de Chicago sur le rôle de sa molécule phare, le masitinib, dans le traitement de la Covid.Sur 1 900 médicaments, le masitinib s'est favorablement distingué par sa capacité à inhiber complètement l'activité de la principale protéase du SRAS-CoV-2 (3CLpro), bloquant ainsi la réplication virale, révèle AB Science.L'équipe de recherche américaine a découvert le mécanisme d'action du masitinib contre le virus en montrant que la molécule inhibait la 3CLpro, la protéase du coronavirus qui est cruciale pour l'infection et la reproduction du virus, en se liant directement au site catalytique de la protéase. Affaire à suivre.