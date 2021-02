AB SCIENCE : une étude confirme le masitinib comme thérapie potentielle dans le cancer du pancréas

AB Science a annoncé la publication d'un article évalué par des pairs dans lequel les auteurs concluent que l'inhibition des mastocytes par le masitinib pourrait représenter une nouvelle approche antiangiogénétique dans le cancer du pancréas (les thérapies antiangiogéniques réduisent la croissance des nouveaux vaisseaux sanguins nécessaires aux tumeurs pour se développer et se métastaser).



Cet article intitulé "Mast Cells Positive for c-Kit Receptor and Tryptase Correlate with Angiogenesis in Cancerous and Adjacent Normal Pancreatic Tissue", est librement accessible sur le site de la revue Cell.



Cette étude conforte les résultats de l'étude confirmatoire de phase 3, AB12005, qui a évalué le masitinib en association avec la gemcitabine comme traitement en première ligne des patients atteints d'un cancer du pancréas non résécable localement avancé ou métastatique avec douleur ; la douleur étant supposée être un marqueur de l'activation des mastocytes.





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.