AB SCIENCE Société anonyme au capital de 588.662,03 euros Siège social : 3, avenue George V - 75008 Paris 438 479 941 RCS Paris (la « Société ») RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 26 JUIN 2024 Mesdames, Messieurs, Nous vous avons convoqués, conformément aux dispositions du Code de commerce, à une assemblée générale à caractère mixte afin de soumettre à votre approbation des décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale ordinaire, d'une part, et de l'assemblée générale extraordinaire, d'autre part. Vous êtes appelés à statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 202 3 ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 202 3 ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 202 3 ; Approbation des conventions règlementées ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et

Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 202 3 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 202 3 ; Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 202 4 ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des

toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 202 4 ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des

toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 202 4 ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 202 4 ; Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions ;

Renouvellement du mandat d'un administrateur - Madame Cécile de Guillebon ; Renouvellement du mandat d'un administrateur - Monsieur Alain Moussy ; Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire : Modification des termes et conditions des Actions B' tels que définis dans les statuts de la

Société ; Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public ; Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes ; Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé » ; Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions ; Limitation globale des autorisations ; Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions

de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Action B' ) ; Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société aux fins de l'assister dans le cadre de ses levées de fonds ; Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat ; Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales ; Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes ; Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital par voie d'annulation d' actions ; 2

Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux

Pouvoirs pour formalités. Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. Ainsi, il a notamment été tenu à votre disposition : le rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;

le rapport de gestion du groupe et le rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;

le rapport spécial du Conseil d'administration sur les options de souscription ou d'achat d'actions établi conformément à l'article L. 225-184 du Code de commerce tel que figurant en Annexe 1 ;

225-129-5 du Code de commerce tel que figurant en ; et le rapport spécial prévu par l'article L. 225 -197-4 du Code de commerce sur les opérations d'attribution gratuite d'actions visées aux articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et suivants dudit code tel que figurant en Annexe 3 . * * * * 3

RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, que nous soumettons à votre approbation, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur, lesquelles sont identiques à celles adoptées pour les exercices précédents. Le bilan et compte de résultat de l'exercice figurent en annexe au rapport de gestion. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 970.492 euros au 31 décembre 2023 contre 958.278 euros au 31 décembre 2022. Le total des produits d'exploitation s'élève à 3.597.796 euros au 31 décembre 2023 contre 2.072.518 euros au 31 décembre 2022. Les charges d'exploitation s'élèvent à 19.274.291 euros au 31 décembre 2023 contre 21.343.623 euros au 31 décembre 2022. Le résultat d'exploitation ressort à (15.676.492) euros au 31 décembre 2023 contre (19.271.105) euros au 31 décembre 2022. L'actif net s'élève à 25.110.118 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 contre 22.916.075 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Compte tenu d'un résultat financier de (739.237) euros, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à (16.710.732) euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 contre (19.893.568) euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Compte tenu de ces éléments, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde par une perte de 13.275.253 euros contre une perte de 15.731.519 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 Les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 comprennent la Société et sa filiale aux Etats-Unis, AB Science USA LLC, qui a été créée en juillet 2008 (l'ensemble désigné comme le « Groupe »). Les états financiers consolidés ont été établis en conformité avec les normes IFRS telles qu'adoptées dans l'Union Européenne. Les principes comptables appliqués par le Groupe dans les états financiers consolidés sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les états financiers consolidés figurent en annexe au rapport de gestion. Le chiffre d'affaires net du Groupe au 31 décembre 2023 s'est élevé à 970 milliers d'euros contre 958 milliers d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le résultat opérationnel au 31 décembre 2023 correspond à une perte de 13.429 milliers d'euros, contre une perte de 15.937 milliers d'euros au 31 décembre 2022. La perte nette s'élève au 31 décembre 2023 à 11.985 milliers d'euros contre 13.615 milliers d'euros au 31 décembre 2022. Nous vous renvoyons pour le surplus aux commentaires sur les états financiers du Groupe contenus dans le rapport de financier annuel 2023. 4

3. Proposition d'affectation du résultat de la Société Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 13.275 milliers d'euros en totalité au poste « Report à nouveau » qui sera porté de (274.087) milliers d'euros à (287.362) milliers d'euros. 4. Approbation des conventions réglementées Nous vous proposons de prendre acte des conclusions du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et d'approuver ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements nouveaux dont il y est fait état. 5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2023 En application des dispositions des articles L. 22-10-8 et suivants du Code de commerce, nous vous invitions à approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2023 à Monsieur Alain Moussy, Président Directeur Général, tels que figurant dans le rapport financier annuel de la Société (section 3.4). 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2023 En application des dispositions des articles L. 22-10-8 et suivants du Code de commerce, nous vous invitions à approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2023 à Monsieur Denis Gicquel, Directeur Général Délégué, tels que figurant dans le rapport financier annuel de la Société (section 3.4). 7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2023 En application des dispositions des articles L. 22-10-8 et suivants du Code de commerce, nous vous invitions à approuver les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2023 aux administrateurs et censeurs, tels que figurant dans le rapport financier annuel de la Société (section 3.4). 8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024 En application des dispositions des articles L. 22-10-8 et suivants du Code de commerce, nous vous invitions à approuver les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024, tels que détaillés dans le rapport financier annuel de la Société (section 3.4). 9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2024 En application des dispositions des articles L. 22-10-8 et suivants du Code de commerce, nous vous invitons à approuver les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au titre de l'exercice 2024 à Monsieur Alain Moussy en raison de son mandat de Président Directeur Général, tels que détaillés dans le rapport financier annuel de la Société (section 3.4). 5

Les montants résultants de la mise en œuvre de ces principes et critères seront également soumis à votre approbation lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, étant précisé que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels de la rémunération est conditionné à votre approbation lors de ladite assemblée générale. 10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2024 Conformément aux dispositions des articles L. 22-10-8 et suivants du Code de commerce, nous vous invitons à approuver les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au titre de l'exercice 2023 à Monsieur Denis Gicquel en raison de son mandat de Directeur Général Délégué, tels que détaillés dans le rapport financier annuel de la Société (section 3.4). Les montants résultants de la mise en œuvre de ces principes et critères seront également soumis à votre approbation lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, étant précisé que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels de la rémunération est conditionné à votre approbation lors de ladite assemblée générale. 11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2024 Conformément aux dispositions des articles L. 22-10-8 et suivants du Code de commerce, nous vous invitons à approuver les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au titre de l'exercice 2024 aux administrateurs et aux censeurs, tels que détaillés da dans le rapport financier annuel de la Société (section 3.4). Conformément aux termes du Chapitre 2.3, Section 2 du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, nous vous proposons de fixer le montant global de l'enveloppe dite de jetons de présence » au titre de l'exercice 202 4 à 63.000 euros. 12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions Nous vous proposons, conformément notamment aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, d'autoriser le Conseil d'administration à faire acheter par la Société ses propres actions. Cette autorisation est destinée à permettre à la Société : d'assurer la liquidité ou animer le marché du titre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante, dans le cadre d'un contrat de liquidité

établi conformément une charte de déontologie ; de conserver les actions de la Société qui auront été achetées et les remettre ultérieurement en

échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, dans le de remettre des actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 6

d' allouer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de l'attribution d'actions gratuites, de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, du régime des options d'achat d'actions ou par le biais d'un plan d'épargne d'entreprise ;

de réaliser toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par la loi ou reconnue

ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l'Autorité des marchés financiers - dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. Il sera également proposé à l'assemblée générale de : conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration , si la loi ou l'Autorité des marchés financiers

venait à étendre ou à compléter les objectifs autorisés pour les programmes de rachat réglementaires applicables, les modifications éventuelles du programme concernant les objectifs modifiés ; décider que ces opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront être effectuées par tous moyens, c'est -à-dire sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation, au travers d'un internalisateur systématique ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, ou encore par le recours à des instruments financiers,

notamment des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation, au travers d'un internalisateur systématique ou de gré à gré ou par le recours à des bons et ce, dans les conditions autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date des opérations considérées et aux époques que le Conseil d'administration de la Société ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d'administration appréciera. La part maximale du capital social acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme ;

décider que ces opérations pourraient intervenir à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions réglementaires en vigueur, y compris en période d'offre publique initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables en pareille matière ;

10 % du capital de la Société, ce qui à ce jour correspond à 5.886.620 actions, étant précisé que (i) ce pourcentage s'appliquera à un montant de capital le cas échéant ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à l'assemblée et que (ii) lorsque les actions sont

10 % du capital de la Société, ce qui à ce jour correspond à 5.886.620 actions, étant précisé des opérations l'affectant postérieurement à l'assemblée et que (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de de 10 % prévue ci- dire que le nombre d'actions que la Société pourrait acquérir dans le cadre du programme de rachat d'actions ne pourra avoir pour effet de porter à plus de 10% du capital social de la Société le nombre d'actions détenues par celle -ci ;

celle décider que le montant total consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser 25.000.000 euros ;

décider que le prix auquel la Société pourra effectuer ces acquisitions ne pourra être supérieur à 36 euros ; 7

déléguer au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d'ajuster le prix d'achat susvisé afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action ;

donner tous pouvoirs au Conseil d'administration , avec faculté de délégation, à l'effet :

de passer tous ordres de bourse ou hors marché, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions ; affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions législatives et réglementaires applicables ; effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes, notamment l'Autorité des marchés financiers ; d'effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

La présente autorisation serait donnée pour une durée de 18 mois à compter de la l'assemblée générale. Elle priverait d'effet à compter du jour de l'assemblée à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, la délégation accordée par l'assemblée générale du 30 juin 2023 sous sa douzième résolution. 13. Renouvellement du mandat d'un administrateur - Madame Cécile Guillebon Nous vous rappelons que le mandat de Madame Cécile Guillebon en qualité d'administratrice de la Société arrivera à échéance à la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Par conséquent, est soumis à votre approbation, le renouvellement du mandat de Madame Cécile Guillebon en qualité d'administratrice pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2030 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029. Madame Cécile Guillebon a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait les fonctions d'administratrice qui lui sont confiées et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société. 14. Renouvellement du mandat d'un administrateur - Monsieur Alain Moussy Nous vous rappelons que le mandat de Monsieur Alain Moussy en qualité d'administrateur de la Société arrivera à échéance à la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Par conséquent, est soumis à votre approbation, le renouvellement du mandat de Monsieur Alain Moussy en qualité d'administrateur pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2030 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029. Monsieur Alain Moussy a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait les fonctions d'administrateur qui lui sont confiées et qu'il n'est frappé par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société. 8

RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Votre assemblée a régulièrement investi votre Conseil d'administration de délégations financières aux fins d'émissions d'actions ou d'autres valeurs mobilières donnant accès ou non au capital. Ces délégations visent à permettre à la Société de procéder, avec la souplesse et la réactivité qu'il convient, au renforcement de ses fonds propres, aux moments et selon des modalités qui lui paraissent les plus opportuns en fonction de l'évolution des marchés et de ses besoins de financement. Des délégations financières générales ont été accordées pour la dernière fois par l'assemblée générale à caractère mixte des actionnaires du 30 juin 2023. Afin que votre Conseil d'administration soit en capacité de profiter des opportunités de financement en fonds propres qui se présenteraient à la Société, nous saisissons l'occasion de votre assemblée générale annuelle aux fins de soumettre à votre suffrage le renouvellement de ces délégations financières incluant en conséquence, selon les cas, la suppression du droit préférentiel de souscription. L'approbation de ces délégations par votre assemblée confirmerait ainsi le Conseil d'administration dans sa légitimité pour initier, le cas échéant, dans des conditions optimales de flexibilité et de réactivité, une opération de renforcement de ses fonds propres dans les mois qui viennent, en fonction des opportunités de marché, via notamment l'émission d'actions ordinaires, l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou terme, au capital de la Société, et/ou l'émission d'actions de préférence, avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription. Les plafonds d'augmentation de capital tiennent compte des besoins en financement de la Société et de son actuel cours de bourse. Les décotes quant à elles ont été révisées pour tenir compte des standards de marché (pour les autres sociétés de biotechnologie cotées) et de permettre à la Société d'appréhender le plus de solutions de financement possibles. Par ailleurs, afin d'associer les consultants, les mandataires sociaux et les salariés de la Société au développement de l'entreprise, nous saisissons l'occasion de votre assemblée générale annuelle aux fins de soumettre à votre approbation l'émission d'actions ordinaires ou de préférence et l'attribution d'options de souscription d'actions et de bons de souscription d'actions réservées à ces derniers. Aussi, afin de permettre de rémunérer des prestations potentiellement réalisées par des apporteurs d'affaires dans le cadre des levées de fonds de la Société, nous saisissons l'occasion de votre assemblée générale annuelle aux fins de soumettre à votre approbation l'émission de bons de souscription d'actions réservée à ces derniers. Les nouvelles délégations qui seraient ainsi mises en place annuleraient et remplaceraient les délégations précédentes votées par votre assemblée le 30 juin 2023 et ayant le même objet pour leurs parties non utilisées. Nous vous invitons à vous reporter au rapport financier annuel comprenant le rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité de la Société et du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et vous renseignant sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice. 15. Modification des termes et des conditions des Actions B' tels que définis dans les statuts de la Société Sur le fondement de la vingt-deuxième résolution de l'assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société du 30 juin 2023, le Conseil d'administration du 28 septembre 2023 a attribué 12.810 actions de préférence de catégorie B' (les « Actions B' ») aux salariés de la Société. Conformément à leurs termes et conditions, les Actions B' seront définitivement acquises par leurs porteurs, et donc définitivement émises, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions, le 28 septembre 2024. Nous vous rappelons qu'à date, chaque Actions B' est susceptible d'être convertie en une action ordinaire de la Société. Le nombre d'Actions B' susceptibles d'être converties en actions ordinaires 9