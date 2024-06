DocuSign Envelope ID: 9AAEE0F4-D253-400A-B08B-AA30B8037074

Conventions autorisées et conclues depuis la clôture

Nous avons été avisés des conventions suivantes, autorisées et conclues depuis la clôture de l'exercice écoulé, qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.

Convention de prestation de service avec la société Ear Disorder Ventures

La convention de prestation de services a pour objet de définir les modalités (notamment financières) selon lesquelles AB Science réalisera pour Ear Disorder Ventures des services administratifs, de recherche et développement et réglementaires. La convention est conclue pour une durée indéterminée (avec résiliation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis d'un mois). Les services prestés par AB Science seront facturés at cost avec une marge de 15%.

La société Ear Disorder Ventures est présidée par Alain Moussy et est détenue par la société AMY SAS (dont l'associé unique est Alain Moussy) et Christian Auclair, co- fondateur d'AB Science.

Convention relative à la concession par AB Science d'une licence dite "ear disorder" à la société Ear Disorder Ventures

L'accord de licence, de long terme (15 ans), porte sur des éléments de propriété intellectuelle pour des développements early stage dans le traitement de pathologies de l'oreille interne. Il porte notamment sur le brevet n° EP 20 306 455.5 intitulé « Pharmaceutical composition for treatment of inner ear or neurological disorders through local administration in the tympanic area ». AB Science sera rémunérée par des royalties au titre de ce contrat, conformément à la pratique de marché (3% en cas d'exploitation directe et 7% en cas d'exploitation indirect).

Motifs justifiant de l'intérêt de ces deux conventions pour la société

La structure proposée, avec des investisseurs early stage dont la typologie est bien différente de celle des investisseurs actuels d'AB Science, permettra de valoriser la propriété intellectuelle d'AB Science à double titre : rémunération par royalties dans le cadre de l'accord de licence, et facturation des prestations de services avec un mark up de 15% plus le taux de l'inflation cumulé entre l'année des travaux et l'année de remboursement.

Ces conventions ayant été conclues postérieurement au 31 décembre 2023, elles n'ont eu aucun impact sur les comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

3 / 7