AB Science annonce aujourd'hui qu'un résumé des résultats de survie à long terme du masitinib dans SLA a été sélectionné pour une présentation lors de la réunion annuelle de la Société Espagnole de Neurologie

COMMUNIQUE DE PRESSE

LES RESULTATS DE SURVIE A LONG TERME DU MASITINIB DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE ONT ETE SELECTIONNES POUR UNE ALLOCUTION EN PLENIERE EN TANT QUE « PRESENTATION ORALE DE PREMIER PLAN » LORS DE LA RÉUNION ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ ESPAGNOLE DE NEUROLOGIE

Paris, 20 septembre 2021, 19h

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) annonce aujourd'hui qu'un résumé des résultats de survie à long terme du masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) a été sélectionné pour une présentation lors de la réunion annuelle de la Société Espagnole de Neurologie, qui se tiendra sous format virtuel du 22 novembre au 2 décembre 2021.

Ce résumé d’étude a reçu l'honneur d'être désigné comme "comunicación oral estelar" (présentation orale de premier plan). Au cours de cet événement, qui se déroulera en espagnol, les dernières avancées dans le domaine neurologique seront présentées et plus de 3 000 experts nationaux et internationaux devraient y participer.

La présentation, intitulée "Long-term survival analysis of masitinib in amyotrophic lateral sclerosis", sera donnée par le professeur Josep Gamez, M.D., Ph.D. (Directeur du Laboratoire du Système Nerveux Périphérique et Chef de la Clinique des Troubles Neuromusculaires à l'Institut de Recherche Vall d'Hebron, Barcelone, Espagne), un des principaux investigateurs de l'étude de phase 2/3 du masitinib (AB10015) dans la SLA [1].

Le professeur Gamez a déclaré : "La sélection de ce résumé pour une 'comunicación oral estelar' lors de la 73eme réunion annuelle de la Société Espagnole de Neurologie est une indication du niveau d'intérêt suscité par les données de survie à long terme de l'étude AB10015 du masitinib. Nous avons d'abord pensé que le masitinib pouvait améliorer la survie dans certains sous-groupes en observant les patients de l'étude AB10015 recrutés au sein de l'Unité de SLA de l'hôpital Vall d'Hebron [2]. Les résultats globaux de survie à long terme ont confirmé cette impression en utilisant une cohorte de patients plus importante et multicentrique. Il a également été observé que l'effet du traitement est plus important lorsque le masitinib est initié à un stade précoce de la maladie [3]".

R é f é rences

[1] Mora JS, Genge A, Chio A, et al. Masitinib as an add-on therapy to riluzole in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomized clinical trial. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2020;21(1-2):5-14. doi:10.1080/21678421.2019.1632346

[2] Gamez J. Vall d’Hebron participates in an international study to validate masitinib for amyotrophic lateral sclerosis treatment. VHIR. org News, 20 March, 2020. http://en.vhir.org/portal1/news-detail.asp?t=vall-dhebron-participatesin-an-international-study-to-validatemasitinib-for-amyotrophic-lateral-sclerosistreatment&contentid=214927&s=actualitat

[3] Mora JS; Bradley WG; Chaverri D, et al. Long-term Survival Analysis of Masitinib in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Ther Adv Neurol Disord 2021, Vol. 14: 1–16 doi:10.1177/ 17562864211030365

A propos de la sclérose latérale amyotrophique

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie mortelle du motoneurone caractérisé par une perte progressive des motoneurones supérieurs et inférieurs au niveau spino-bulbaire. La SLA appartient à la famille des maladies du motoneurone, caractérisées par la dégénérescence progressive et la mort des motoneurones. Dans la SLA, les motoneurones supérieurs et inférieurs dégénèrent ou meurent et cessent d'envoyer des messages aux muscles.

La prévalence de la SLA dans les pays occidentaux est relativement uniforme et est de 6 pour 100 000 personnes, ce qui correspond à environ 30 000 cas en Europe et 20 000 aux États-Unis.

Le premier traitement contre la SLA, le riluzole (Rilutek), a été approuvé en 1995. En Europe, aucun nouveau traitement n'a été approuvé depuis le riluzole.

À propos du masitinib

Le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, qui cible les mastocytes et les macrophages, cellules essentielles de l’immunité, par l’inhibition d’un nombre limité de kinases. En raison de son mode d’action unique, le masitinib peut être développé dans un grand nombre de pathologies, en oncologie, dans les maladies inflammatoires, et certaines maladies du système nerveux central. En oncologie, par son activité d’immunothérapie, le masitinib peut avoir un effet sur la survie, seul ou en association avec la chimiothérapie. Par son activité sur le mastocyte et les cellules microgliales et donc par son effet inhibiteur sur l’activation du processus inflammatoire, le masitinib peut avoir un effet sur les symptômes associés à certaines pathologies inflammatoires et du système nerveux central.

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécules et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière

investors@ab-science.com

Relations Médias France

NewCap

Arthur Rouillé

arouillé@newcap.fr

+33 (0)1 44 71 00 15

Relations Médias Etats-Unis

RooneyPartners

Kate Barrette

kbarrette@rooneyco.com

+1 646 432 0191

Pièce jointe