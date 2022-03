AB Science : appel envisagé pour une sanction par l'AMF

AB Science fait part de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF de lui infliger une sanction d'un million d'euros, une décision pour laquelle la société biopharmaceutique étudie l'opportunité de faire appel, jugeant qu'elle 'apparait difficilement compréhensible'.



La commission a considéré qu'AB Science aurait dû communiquer dès le 7 avril 2017 la forte probabilité d'un avis négatif des autorités de santé européennes sur le dossier d'autorisation de mise sur le marché du masitinib pour le traitement de la mastocytose.



AB Science souligne toutefois que la commission a 'totalement mis hors de cause Alain Moussy et estimé qu'AB Science n'avait pas manqué à ses obligations de communication lors de ces augmentations de capital de mars 2017'.



