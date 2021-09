AB Science : bien orienté après une présentation à l'AUA

AB Science gagne plus de 3% après l'annonce que les résultats de l'étude AB12003 du masitinib dans le cancer de la prostate métastatique hormono-résistant, ont été présentés lors du congrès annuel de l'American Urological Association du 10 au 13 septembre.



Selon cette présentation, le masitinib à la dose de 6,0 mg/kg/jour en association au docetaxel apporte un bénéfice significatif sur la survie sans progression (SSP) chez les patients ayant un taux d'ALP inférieur ou égal à 250 UI/mL.



Aucun bénéfice n'a été observé sur la SSP dans la population globale. Le profil de tolérance du masitinib associé au docetaxel était acceptable par rapport au contrôle, et conforme au profil de risque connu sans qu'aucun nouveau signal de sécurité ne soit observé.



