AB Science : des autorisations permettent la reprise d'études

AB Science annonce ce soir avoir reçu de nouvelles autorisations sur la reprise des inclusions de la part de l'ANSM (France) dans l'étude de phase 3 confirmatoire du masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique et de la part du MHRA (Royaume-Uni) et de l'autorité néerlandaise dans l'étude de phase 3 confirmatoire du masitinib dans la mastocytose.



Ces autorisations font suite à la validation en juillet dernier par l'ANSM des mesures proposées par AB Science afin de renforcer la sécurité des patients dans ses études en cours sur le plan du risque cardiaque.



Par ailleurs, ces autorisations font également suite aux autorisations déjà reçues de la part d'autres autorités européennes, dans la sclérose latérale amyotrophique (Norvège) et dans la mastocytose (France) et confirment un calendrier de reprise globale de ces études.



