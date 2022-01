AB Science : feu vert de l'ANSM pour une étude de phase III

AB Science annonce aujourd'hui avoir reçu l'autorisation de l'ANSM pour initier une étude de Phase III évaluant le masitinib chez les patients atteints de sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) ou de sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS).



L'étude prévoit le recrutement de 800 patients et l'objectif principal sera d'évaluer l'effet du masitinib sur le délai avant progression confirmée du handicap.



' Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer cette étude confirmatoire de phase III avec le masitinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques', a commenté le professeur Patrick Vermersch, MD, investigateur principal de l'étude et professeur de neurologie à

l'Université de Lille.





