AB Science : feu vert de la Suède pour une phase 3 sur le masitinib contre la SEP

AB Science a reçu l'autorisation l'Agence de Santé Suédoise pour initier une étude de Phase III (AB20009) évaluant le masitinib chez les patients atteints de sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) ou de sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS).



Le professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences, a déclaré : " Cette autorisation, qui intervient quelques semaines seulement après celle de l'ANSM, représente une étape clé non seulement pour le programme clinique du masitinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques, mais aussi pour l'ensemble du programme clinique du masitinib en neurologie.



À ce jour, le masitinib a obtenu des résultats positifs de phase 2B/3 dans trois maladies neurodégénératives, à savoir la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les formes progressives de sclérose en plaques. Les résultats obtenus dans ces trois différentes indications démontrent clairement que le ciblage du système immunitaire inné par le masitinib est une stratégie pertinente.







LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.