AB Science : l'ANSM autorise une étude sur le masitinib

AB Science annonce avoir reçu l'autorisation de l'ANSM d'initier une étude de phase II sur le masitinib chez les patients atteints du syndrome d'activation des mastocytes sévère.



Soixante patients seront recrutés dans le cadre de cette étude dont l'objectif est de parvenir à réduire les symptômes (prurit, rougeur, dépression) et d'améliorer la qualité de vie altérée des patients.



L'étude en question a également été approuvée aux Etats-Unis par la Food and Drug Administration (FDA), précise AB Science.



Le Professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science, estime que le masitinib pourrait s'avérer particulièrement bien adapté au traitement des formes sévères du MCAS, pour lesquelles il n'existe actuellement aucun médicament enregistré.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.