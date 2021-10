AB Science : la FDA donne le feu vert au développement du masitinib contre le MCAS

Le programme de développement clinique du masitinib d'AB Science chez les patients adultes atteints du syndrome d'activation des mastocytes (MCAS) a été approuvé par la FDA. La lettre d'approbation des autorités sanitaires américaines (Investigational New Drug, IND) autorise l'initiation d'une étude de phase II (AB20006) chez les patients atteints du syndrome d'activation des mastocytes sévère.



Le MCAS est une maladie causée par une activation anormale des mastocytes, qui peut entraîner des symptômes liés à la libération de médiateurs mastocytaires d'une gravité allant de légère à menaçant le pronostic vital.



Ainsi, le MCAS est similaire à la mastocytose systémique indolente et peu évolutive (ISM/SSM), mais il existe des différences importantes qui font du MCAS une maladie distincte de la mastocytose systémique.



La mastocytose systémique est considérée comme une maladie rare et orpheline affectant environ 1/100 000 personnes, alors que le MCAS a une prévalence estimée à 1-17% de la population (soit au moins 1000 fois plus).