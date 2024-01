AB Science : le titre chute, verdict du CHMP reporté

Le titre AB Science chutait en Bourse ce lundi après la décision du Comité des Médicaments à Usage Humain (CHMP) de reporter la date de l'évaluation réglementaire de son traitement contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA).



A la Bourse de Paris, l'action de la société pharmaceutique cédait plus de 12%, signant l'une des plus fortes baisses du marché.



AB Science explique que le CHMP, une émanation de l'Agence européenne des médicaments (EMA), lui a demandé de répondre par écrit à certaines questions restées en suspens dans le cadre de la procédure, au lieu d'aborder ces questions lors d'une présentation orale.



Si AB Science reconnaît que cette décision est 'inhabituelle' à ce stade de la procédure, l'entreprise dit l'avoir acceptée dans la mesure où va lui permettre de fournir des réponses plus détaillées et de donner au CHMP

davantage de temps pour évaluer ses réponses.



Initialement, la présentation orale était prévue le 24 janvier, ce qui laissait supposer que le verdict du comité serait probablement rendu au cours du mois de février 2024.



Cette audition étant désormais annulée pour être remplacée par une réponse écrite, le verdict du CHMP est désormais décalé au deuxième trimestre, précise AB Science dans son communiqué.



